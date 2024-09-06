Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 получил процессор AMD Ryzen AI 9 365

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков девятым поколением модели Yoga Pro 7, которая основана на 10-ядерном 20-поточном процессоре AMD Ryzen AI 9 365 с тактовой частотой до 5 ГГц. Новинка также характеризуется 14,5-дюймовым OLED-экраном с соотношением сторон 16:10, разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 600 нит, 100% охватом цветовой палитры Adobe RGB и точностью цветопередачи X-Rite Delta E<1, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X-6400, твердотельным накопителем PCIe M.2-2242 вместимостью 1 ТБ, корпусом толщиной 15,6 мм и массой 1,54 кг, батареей ёмкостью 73 Втч, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, двумя портами USB-C (один с поддержкой USB 4), интерфейсами USB-A 3.2 Gen 1 и HDMI 2.1, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Ноутбук станет доступен для покупки в текущем месяце по цене от 1700 евро.