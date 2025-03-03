Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition получил CPU Core Ultra 9 285H

Компания Lenovo представила ноутбук Yoga Pro 7i Aura Edition (Gen 10), который базируется на 16-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 285H с тактовой частотой до 5,4 ГГц. Новинка также характеризуется 14,5-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем PureSight Pro с разрешением 3000:1876 точек, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 1000 и пиковой яркостью 1000 нит, до 32 ГБ двухканальной оперативной памяти LPDDR5X-8533, SSD PCIe Gen 4 NVMe объемом 1 ТБ, системой охлаждения с отводом 75 Вт тепла, новой клавиатурой с ходом клавиш 1,5 мм, корпусом толщиной 16,9 мм, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, двумя портами USB 3.2 Gen1 Type-A и двумя USB4 Type-C с поддержкой Power Delivery 3.0 и выходом DP 2.1, интерфейсом HDMI 2.1, ридером карт SD, 3,5-мм гнездом для наушников, батареей ёмкостью 84 Втч и 5-Мп веб-камерой. Ноутбук появится в продаже в марте по цене от 1400 евро.