Ноутбук Lenovo Yoga С740 вышел в России

Компания Lenovo выпустила в России ноутбук-трансформер Lenovo Yoga С740, который был представлен в начале прошлого месяца. Новинка оснащается алюминиевым корпусом, 14 и 15,6-дюймовыми дисплеями, последний из которых доступен в версии с разрешением FullHD, яркостью 500 кд/м2 поддержкой Dolby Vision и сенсорного ввода, процессорами Intel Core 10 поколения, быстрой зарядкой Rapid Charge, восполняющей 80% заряда за 60 минут, 8, 12 или 16 ГБ ОЗУ, SSD ёмкостью от 256 ГБ до 1 ТБ, поддержкой Wi-Fi 6 и сканером отпечатков пальцев. Младшая версия доступна для покупки по цене от 85 000 рублей, а старшая – от 90000 рублей.