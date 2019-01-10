Ноутбук Lenovo Yoga S940 поступит в продажу в мае

Компания Lenovo на выставке CES 2019 представила ноутбук Yoga S940. Дисплей защищен стеклом с загнутыми краями и оснащен 13, 9-дюймовым экраном. Новинку можно будет выбирать между версиями с экраном формата 4K HDR400 (3840 на 2160 пикселей) и Full HD Dolby Vision HDR (1920 на 1080 точек). Основой устройства служит процессор Intel Core i7 восьмого поколения. Работает аппарат на ОС Windows 10 Home. Предусмотрены два порта USB Type-C / Thunderbolt и адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac. Старт продаж новинки ожидается в мает по цене от 1500 долларов.