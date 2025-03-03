Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 14 Gen 10 получил Ryzen AI 7 350

Компания Lenovo в рамках выставки MWC 2025 представила новое поколение ноутбука Yoga Slim 7 14, который основан на восьмиядерном процессоре AMD Ryzen AI 7 350 с максимальной частотой 5,0 ГГц и мощной встроенной графикой Radeon 860M. Новинку также оснастили до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5x-7500, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью до 1 ТБ, 14-дюймовым сенсорным (опция) OLED-экраном с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью HDR 1100 нит, батареей ёмкостью 70 Втч, интерфейсами USB 4, USB-A и HDMI 2.1, 3,5-мм гнездом для наушников, веб-камерой 1080p, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3. Ноутбук станет доступен для покупки в этом месяце по цене от 1000 евро.