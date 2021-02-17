Ноутбук Lenovo Yoga Slim 7 Pro

Компания Lenovo объявила о российском релизе ноутбука Yoga Slim 7 Pro, который оценен в 80 тысяч рублей. Новинка характеризуется 14-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:10, 100% охватом цветовой палитры sRGB, кадровой частотой 90 Гц и поддержкой Dolby Vision, разрешением 2880:1800 пикселей и яркостью 400 кд/м2 или разрешением 2240:1400 пикселей и максимальной яркостью 300 кд/м2 на выбор, чипами Intel Core одиннадцатого поколения (Tiger Lake), опциональным графическим адаптером NVIDIA GeForce MX 450, клавиатурой TrueStrike, как в ThinkPad, крупным тачпадом, поддержкой интерфейса Thunderbolt 4 и звуком Dolby Atmos.

Комментарии и отзывы Lenovo Yoga Slim 7 Pro
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