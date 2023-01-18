Ноутбук Lenovo YogaBook 2023 получил два экрана

Компания Lenovo представила в Китае ноутбук YogaBook 2023, который уже был показан на выставке CES 2023 под названием YogaBook 9i. На международном рынке новинка оценена в 2100 долларов, а вот цена китайской версии пока не раскрывается.

Напомним, что перед нами первый полноразмерный ноутбук с двумя экранами и присоединяемой клавиатурой. Ноутбук характеризуется двумя 13,3-дюймовыми сенсорными OLED-дисплеями с разрешением 2880:1800 пикселей, соотношением сторон 16:10, яркостью до 400 кд/м², частотой обновления 60 Гц, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и поддержкой Dolby Vision, процессором Intel Core i7 13-го поколения с графикой Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, а также аккумулятором ёмкостью 80 Втч.
Samsung готовит игровой ноутбук на RTX 4050…
Относительно недавно компания NVIDIA провела презентацию своих видеокарт RTX 40, которые оказались достат…
Представлен обновленный ноутбук ASUS TUF Gaming A15…
Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских ноутбуков обновленными моделями TUF Gaming A15 и A17, кото…
Plugable представила мощную док-станцию TBT4-UDZ…
У современных ноутбуков имеются внушительные проблемы с подключением чего-либо из-за крайне небольшого ко…
Apple готовится к релизу новых MacBook Pro…
Несмотря на то, что ноутбуки MacBook Pro на процессорах M2 Max и M2 Pro должны отправиться в релиз в само…
Ноутбук Realme Book Prime оценен в 70 тысяч рублей …
Компания Realme дала старт российским продажам ноутбука Book Prime, который оценен в 70 тысяч рублей для …
Новый MacBook Pro выпустят в марте 2023 года…
Многие пользователи с нетерпением ждали релиз ноутбука MacBook Pro на новых процессорах, так как хотели о…
Ноутбук MSI Summit E13 Flip Evo получил поддержку стилуса …
Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью MSI Summit E13 Flip Evo, который основ…
Apple представила процессоры M2 Pro и M2 Max…
Компания Apple, как и ожидалось изначально, вчера официально представила новые процессоры M2 Pro и M2 Max…
Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?
Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3" с 3050 Ti за вменяемый ценник
Обзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраномОбзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраном
Обзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбукаОбзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбука
Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor