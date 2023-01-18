Ноутбук Lenovo YogaBook 2023 получил два экрана

Компания Lenovo представила в Китае ноутбук YogaBook 2023, который уже был показан на выставке CES 2023 под названием YogaBook 9i. На международном рынке новинка оценена в 2100 долларов, а вот цена китайской версии пока не раскрывается.

Напомним, что перед нами первый полноразмерный ноутбук с двумя экранами и присоединяемой клавиатурой. Ноутбук характеризуется двумя 13,3-дюймовыми сенсорными OLED-дисплеями с разрешением 2880:1800 пикселей, соотношением сторон 16:10, яркостью до 400 кд/м², частотой обновления 60 Гц, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и поддержкой Dolby Vision, процессором Intel Core i7 13-го поколения с графикой Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, а также аккумулятором ёмкостью 80 Втч.