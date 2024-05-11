Ноутбук LenovoThinkPad X1 Yoga 2024 оценили в $2215

Компания Lenovo выпустила на китайский рынок тонкий и мощный ноутбук ThinkPad X1 Yoga 2024, который обойдется в местный эквивалент 2215 долларов. Новинку оснастили 12-ядерным 14-поточным процессором Intel Core Ultra 7 155U с тактовой частотой до 4,8 ГГц, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x 6400 МГц, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 2880:1800 пикселей (формат 2,8K), кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью 400 нит, поддержкой стилуса, 100% покрытием цветового пространства DCI-P3, а также поддержкой Dolby Vision и HDR True Black 500, корпусом из авиационного алюминиевого сплава массой 1,35 кг и толщиной 15,5 мм, откидывающейся на 360 градусов крышкой, портами Thunderbolt 4, USB-A и HDMI 2.1, адаптером Wi-Fi 6E, 3,5-мм аудиогнездом и аккумулятором ёмкостью 57 Втч.