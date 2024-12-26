Ноутбук MAIBENBEN P687 оценен в 96 тысяч рублей

Компания MAIBENBEN выпустила на российский рынок ноутбук P687, который основан на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen 7 8845HS с тактовой частотой до 5,1 ГГц и производительным графическим адаптером Radeon 780M. Новинку также оснастили 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 (с поддержкой двухканального режима и расширением до 64 ГБ), твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 точкой, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 300 нит, 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB и матовым покрытием, алюминиевым корпусом с толщиной 19,5 мм и массой 1,88 кг, батареей ёмкостью 83 Втч, двумя интерфейсами USB-A 3.2 Gen1, двумя USB-C 3.2 Gen2 (режим DP1.2 и поддержка зарядки), портом HDMI 2.0 и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена ноутбука составляет 96 тысяч рублей.