Ноутбук MAIBENBEN P687 оценен в 96 тысяч рублей

Компания MAIBENBEN выпустила на российский рынок ноутбук P687, который основан на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen 7 8845HS с тактовой частотой до 5,1 ГГц и производительным графическим адаптером Radeon 780M. Новинку также оснастили 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 (с поддержкой двухканального режима и расширением до 64 ГБ), твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 точкой, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 300 нит, 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB и матовым покрытием, алюминиевым корпусом с толщиной 19,5 мм и массой 1,88 кг, батареей ёмкостью 83 Втч, двумя интерфейсами USB-A 3.2 Gen1, двумя USB-C 3.2 Gen2 (режим DP1.2 и поддержка зарядки), портом HDMI 2.0 и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена ноутбука составляет 96 тысяч рублей.

Ноутбук Dynabook Portege X30L-M весит всего 855 грамм…
Сетевые источники сообщают о выходе ноутбука Dynabook Portege X30L-M, главной особенностью которого стала…
Ноутбук Acer Chromebook Spin 312 оценили в 450 долларов …
Компания Acer пополнила ассортимент компактных ноутбуков моделью Chromebook Spin 312, которая основана на…
Представлен стильный ноутбук VAIO SX14-R на Intel Core Ultra…
Компания VAIO пополнила ассортимент ноутбуков моделью VAIO SX14-R, которая доступна в черной, серой, брон…
Ноутбук HONOR MagicBook X16 Plus 2025 оценен в 700 долларов …
Компания HONOR объявила цены на ноутбуки MagicBook X14 Plus 2025 и MagicBook X16 Plus 2025, которые были …
Планшет Lenovo Legion Y700 2024 вышел в белой расцветке…
Компания Lenovo выпустила новую версию планшета Legion Y700 (2024), который был выпущен в сентябре этого …
Представлены ноутбуки LG Ultra PC на Intel Core 13-го поколе…
Компания LG пополнила ассортимент недорогих ноутбуков новым поколением модели Ultra PC, основанной на чип…
Представлен тонкий и легкий ноутбук Lenovo Xiaoxin 13 Air 20…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделями Xiaoxin 13 Air 2025 и Xiaoxin 15 Air 2025, котор…
Представлен ноутбук HP Star Book Ultra 14 на Core Ultra 9 28…
Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков новой версией модели Star Book Ultra 14, которая построена на…
AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070
Доступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core DДоступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core D
Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024
Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)
Волк в овечьей шкуре. Обзор HUAWEI MateBook D16 2024Волк в овечьей шкуре. Обзор HUAWEI MateBook D16 2024
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor