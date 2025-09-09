Ноутбук MAIBENBEN X16E X-Treme Tsunami вышел в России

Компания MAIBENBEN выпустила на российский рынок флагманский игровой ноутбук X16E X-Treme Tsunami, который основан на 16-ядерном чипе AMD Ryzen 9 9955HX с тактовой частотой до 5,4 ГГц. Новинку также оснастили 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 300 Гц, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и яркостью 500 нит, алюминиевым корпусом массой 2,69 кг, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5080 с 16 ГБ видеопамяти, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 2 ТБ, системой водяного охлаждения, полноразмерной клавиатурой с RGB-подсветкой Per-Key, цифровым блоком и стеклянным тачпадом, веб-камерой со шторкой приватности, двумя портами USB Type-C, интерфейсами HDMI и mini DisplayPort, а также кардридером. Рекомендованная цена ноутбука составляет 290 тысяч рублей.

