Ноутбук MSI Blade Shadow 16 2024 с RTX 4060 оценен в $1085

Компания MSI пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделями MSI Blade Shadow 16 2024 и Blade Shadow 17 2024, которые основаны на 20-ядерном процессоре Intel Core i7-14700HX. Новинки также характеризуются графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 4060 и RTX 4070, 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, твердотельным накопителем объемом 1 ТБ, 16- и 17-дюймовыми IPS-экранами с разрешением 2560:1660 пикселей, кадровой частотой 240 Гц и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, 24-зонной клавиатурой с подсветкой RGB, батареей ёмкостью 65 Втч, поддержкой 200-Вт зарядки, интерфейсами HDMI 2.1, RJ45, USB 3.2 Gen1 и USB 3.2 Gen2 Type-C. MSI Blade Shadow 16 2024 с RTX 4060 оценен в 1085 доллара, а с RTX 4070 – 1320 долларов. MSI Blade Shadow 17 2024 обойдется в 1210 и 1360 долларов соответственно.