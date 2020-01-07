Ноутбук MSI GE66 Raider получил 300-герцовый экран

Компания MSI представила в рамках выставки CES 2020 ноутбук GE66 Raider, который предназначен для геймеров. Новинка характеризуется 15,6-дюймовым дисплеем с частотой обновления 300 Гц и разрешением 1920:1080 пикселей, процессорами Intel вплоть до восьмиядерного Core i9 H-series 10-го поколения с поддержкой многопоточности и частотой до 5 ГГц, графикой NVIDIA RTX, до 32 ГБ оперативной памяти, клавиатурой с индивидуальной многоцветной RGB-подсветкой и RGB-полосой в нижней части, а также аккумулятором ёмкостью 99,9 Втч. Также MSI готовит ограниченную версию GE66 Raider Dragonshield Limited Edition с оригинальной расцветкой крышки.