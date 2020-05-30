Ноутбук MSI Modern 14 получил процессор AMD Ryzen 4000

Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделью Modern 14 (B4MW), которая предназначена для создателей контента. Новинку оснастили процессором семейства AMD Ryzen 4000, 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, графикой AMD Radeon Vega, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, твердотельным накопителем M.2 SSD (NVMe PCIe Gen3 или SATA), модулями беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.1, 2-Вт стереофоническими динамиками, клавиатурой с подсветкой белого цвета, симметричным портом USB 3.2 Gen1 Type-C, двумя портами USB 2.0, слотом для карты microSD, интерфейсом HDMI, корпусом массой 1,3 кг, размерами 319:220,2:16,9 мм и предустановленной операционной системой Windows 10 Home или Windows 10 Pro. Ноутбук выйдет в расцветках Onyx Black и Bluestone.