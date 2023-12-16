Ноутбук MSI Prestige 13 AI Evo весит всего 990 грамм

Компания MSI пополнила ассортимент легких ноутбуков моделью MSI Prestige 13 AI Evo, которая весит всего 990 граммов. Новинка также оснащается процессорами Intel Core Ultra 5 125H или Core Ultra 7 155H, до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью до 1 ТБ, 13,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K и 100% охватом цветового пространства DCI-P3 или вариантом с IPS-экраном с разрешением 1920:1200 пикселей, корпусом из магниево-алюминиевого сплава толщиной 16,9 мм, батареей ёмкостью 75 Втч, комплектным адаптером питания мощностью 65 Вт, заявленной автономностью до 15 часов, двумя разъемами Thunderbolt 4 и одним HDMI 2.1, ридером для карт MicroSD, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Цена ноутбука составляет от 1050 долларов.