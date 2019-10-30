Ноутбук MSI Prestige 14 получил белую расцветку

Компания MSI представила ноутбук Prestige 14, который выделяется белым алюминиевым корпусом с матовой поверхностью. Новинка оснащается 14-дюймовым True Pixel-дисплеем с разрешением 4K/UHD (3840:2160 пикселей), графическим ускорителем NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q с 4 ГБ памяти GDDR5, процессором Intel Core i7 десятого поколения, 16 ГБ ОЗУ LPDDR3-2133, твердотельным накопителем M.2 SSD, поддержкой Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0, двумя портами USB Type-C, двумя разъёмами USB Type-A и клавиатурой с подсветкой. Размеры ноутбука равны 319:215:15,9 мм, а масса – 1,29 кг.