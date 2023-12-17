Ноутбук MSI Prestige 16 AI Evo оценен от 1400 долларов

Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделями Prestige 16 AI Evo и Prestige 16 AI Studio Evo, которые оценены от 1400 и от 1900 долларов соответственно. Продажи новинок стартуют до конца этого года.

Ноутбуки оснастили корпусом из магниево-алюминиевого сплава массой 1,5 кг и толщиной 18,95 мм, 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей и яркостью 400 нит и OLED-дисплеем с разрешением 3840:2400 пикселей, чипами Intel Core Ultra 7 155H и Core Ultra 9 185H со встроенной графикой Intel или дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4060 и RTX 4070 (Studio), до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400, сканером отпечатков пальцев, веб-камерой с распознаванием по лицу, поддержкой Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7, интерфейсами HDMI 2.1, USB-A и USB-C (Thunderbolt 4), а также батареей ёмкостью 99,9 Втч.

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