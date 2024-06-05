Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ получил APU AMD Ryzen AI 300

Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделями MSI Stealth A16 AI+ и Creator A16 AI+, которые, как утверждают, являются самыми легкими 16-дюймовыми ноутбуками для геймеров и профессиональных создателей контента на чипах AMD Ryzen AI 300-й серии. Последние могут похвастаться новой архитектурой с мощной встроенной графикой и нейронным процессорами. Ноутбуки также оснащаются видеокартами NVIDIA GeForce RTX 40, магниево-алюминиевыми корпусами, системой охлаждения Cooler Boost 5 и различными интерфейсами. Также MSI представила новые ноутбуки MSI Prestige и Summit на базе процессоров в Intel Core Ultra, выдающими 100 TOPS производительности ИИ. Цены и дата начала продаж ноутбуков будут объявлены позже.