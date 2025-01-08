Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ получил процессор Ryzen AI 9 HX 370

Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделью Stealth A16 AI+, который базируется на новеньком 12-ядерном процессоре AMD Ryzen AI 9 HX 370 с тактовой частотой до 5,1 ГГц. Новинка также оснащается видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, RTX 5080 и RTX 5090, до 64 ГБ ОЗУ LPDDR5x, накопителем PCIe Gen 4 NVMe SSD вместимостью 2 ТБ, 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560:1600 точек, максимальной яркостью 600 нит и кадровой частотой 240 Гц, батареей ёмкостью 99 Втч, поддержкой 240-Вт проводной быстрой зарядки, веб-камерой Full HD с защитной шторкой, шестью динамиками с поддержкой Dynaudio, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, интерфейсами Thunderbolt 4 Type-C и HDMI, 3,5-мм гнездом для наушников, двумя портами USB 3.2 Gen 2 Type-A и корпусом толщиной 19,9 мм и массой 2,1 кг. Ноутбук станет доступен для покупки во втором квартале этого года, но цены на конфигурации пока не раскрываются.