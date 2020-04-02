Ноутбук MSI Stealth GS66 оснащен процессором Intel i9-10980HK

MSI анонсировала игровой ноутбук Stealth GS66. Топовая модель компании будет оснащаться процессором компании Intel Core i9-10980HK и дискретной видеокартой NVIDIA RTX 2080 SUPER Max-Q. Серия Stealth GS66 будет иметь 15,6-дюймовый дизайн, с потрясающим матовым черным покрытием и сверхтонким дизайном.

Ноутбук оборудован 2 Тб SSD NVMe накопителем, до 32 Гб оперативной памяти. Двумя звуковыми колонками Dynaudio Dui Wave, гигабитную сеть Killer E3100 + гигабитную сеть Killer Wifi6 AX1650.

Система охлаждения CoolerBoost Trinity включает в себя 6 внутренних медных тепловых трубок и три вентилятора. Стоимость модели еще не опубликована.