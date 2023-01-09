Ноутбук MSI Summit E13 Flip Evo получил поддержку стилуса

Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью MSI Summit E13 Flip Evo, который основана на чипах Intel Core i7 тринадцатого поколения. Новинку также оснастили 13,4-дюймовым экраном с разрешением 1200p, поддержкой сенсорного ввода и стилуса, до 32 ГБ оперативной LPDDR5-4800, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, двумя портами Thunderbolt 4, разъёмом USB-A, слотом для карты памяти MicroSD, батареей ёмкостью 70 Втч, толщиной 14,9 мм, массой 1,35 кг и петлями для раскрытия ноутбука на 360 градусов. Ноутбук станет доступен для предзаказа 1 февраля, но его цена пока не раскрывается.