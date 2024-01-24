Ноутбук MSI Thunder Shadow 17 получил Ryzen 9 7940HX

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью MSI Thunder Shadow 17, которая основана на 16-ядерном процессоре AMD Ryzen 9 7940HX. Новинку также оснастили дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070, 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5200, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 17,3-дюймовым экраном с разрешением 2560:1440 пикселей, соотношением сторон 16:9, кадровой частотой 240 Гц и 100% покрытием цветового пространства DCI-P3, адаптером Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 с поддержкой частотных диапазонов 5 ГГц/6 ГГц, батареей ёмкостью 99,9 Втч, поддержкой 100-Вт зарядки, камерой с автофокусом, клавиатурой SteelSeries с RGB-подсветкой, стереодинамиками с поддержкой звука Hi-Res и Nahimic, интерфейсами USB-C 3.2 Gen 2 и USB-A 3.2 Gen 1, 3,5-мм гнездом для наушников, а также портами HDMI, DP.2.1 и RJ45. Данная конфигурация обойдется в 1410 долларов.