Ноутбук MSI Thunder Shadow 17 получил версию на Ryzen 7 7840HX

Компания MSI пополнила ассортимент игровых ноутбуков новой конфигурацией модели Thunder Shadow 17. Новинка характеризуется 12-ядерным 24-поточным чипом AMD Ryzen 7 7840HX с тактовой частотой до 5,1 ГГц, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4060, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 17,3-дюймовым экраном с разрешением 2560:1440 пикселей, кадровой частотой 240 Гц, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, клавиатурой SteelSeries с RGB-подсветкой, батареей ёмкостью 99,9 Втч с поддержкой 100-Вт зарядки, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, портами USB-C 3.2 Gen 2 и USB-A 3.2 Gen 1, интерфейсами miniDP, HDMI 2.1 и RJ45, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Ноутбук станет доступен для покупки на дебютном китайском рынке уже 1 декабря по цене в 1050 долларов.

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