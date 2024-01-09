Ноутбук MSI Titan 18 HX A14V оценен в 5000 долларов

Компания MSI пополнила ассортимент игровых ноутбуков флагманской моделью Titan 18 HX A14V, которая основана на 24-ядерном процессоре Intel Core i9-14900HX. Новинку оснастили 18-дюймовым экраном mini-LED с разрешением 3840:2400 пикселей, соотношением сторон 16:10 и кадровой частотой 120 Гц, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4080 или RTX 4090 с поддержкой технологии DLSS 3.5, до 128 ГБ ОЗУ DDR5, тремя слотами M.2 SSD, один из которых с поддержкой PCIe 5.0, шестью динамиками, механической клавиатурой от SteelSeries, системой охлаждения с испарительной камерой, двумя портами Thunderbolt 4 (USB Type-C) и тремя USB 3.2 Gen2 Type-A, одним HDMI 2.1, слотом для карты памяти SD, массой 3,6 кг, профилями производительности на базе ИИ, RGB-подсветкой клавиатуры и корпуса, подсветкой трекпада, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, батареей ёмкостью 99,9 Втч и адаптером питания мощностью 400 Вт.