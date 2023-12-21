Ноутбук MSI Titan 18 HX получил 18-дюймовый экран Mini LED

Компания MSI анонсировала топовый геймерский ноутбук Titan 18 HX, который первым в мире получит 18-дюймовый дисплей Mini-LED с разрешением 4K и кадровой частотой 120 Гц. Экран также характеризуется яркостью 1000 кд/кв.м и 100-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3. Остальные подробности о ноутбуке объявят позже, но источники сообщают о процессоре Intel Core i9-14900HX и дискретной видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop. Ранее Core i9-14900HX засветился в бенчмарке Geekbench, где набрал 2998 и 17937 баллов в однопоточном и многопоточном испытаниях соответственно. По данным бенчмарка, его максимальная частота составляет 5,8 ГГц. Что до графического адаптера, то он характеризуется максимальным энергопотреблением 150 Вт, GPU AD103 с 9728 ядрами CUDA и поддержкой разрядности шины памяти в 256 бит.

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