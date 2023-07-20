Ноутбук MSI Titan GP68 HX 13V оценен в $2230

Компания MSI пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Titan GP68 HX 13V, которая станет доступна для покупки в Китае уже 28 июля по цене в 2230 долларов. Новинку оснастили 24-ядерным процессором Intel Core i9-13950HX, дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4080, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем NVMe PCIe (GEN4x4) вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым экраном с разрешением 2,5K, кадровой частотой 240 Гц и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, системой охлаждения MSI Cooler Boost 5 с двумя вентиляторами и шестью тепловыми трубками, клавиатурой SteelSeries с цветной подсветкой, интерфейсом Thunderbolt 4, разъемами USB-C и HDMI, а также сетевым портом.

AMD представила процессоры Ryzen и Athlon 7020C для Chromebo…
Сегодня компания AMD объявила о запуске новой серии процессоров Ryzen и Athlon 7020C, перенеся свою архит…
Обновленный ноутбук Chuwi MiniBook X получил 12 ГБ ОЗУ…
Компания Chuwi представила обновленный ноутбук MiniBook X, главной особенностью которого стал 4-ядерный п…
Huawei MateBook D 16 2023 оценили в 113 тысяч рублей …
Компания Huawei начала принимать российские предзаказы на ноутбуки MateBook D 16 2023, открытые продажи к…
Представлен ноутбук Redmi Book 14 (2023)…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков моделью Redmi Book 14 2023 года, которая уже появилась в …
Представлены новые ноутбуки HP Envy x360 15 …
Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков обновленной моделью HP Envy x360 15, которая может похвастать…
Ремонтировать новый MacBook Air практически невозможно…
Apple прислушалась к своим покупателям, предоставив им более крупный 15-дюймовый MacBook Air, но, как и м…
Apple представит ноутбуки на процессоре M3 уже в октябре…
Первые компьютеры компании Apple на базе новейшего процессора M3 могут быть представлены уже в октябре те…
Представлен сверхтонкий ноутбук ASUS Zenbook S 13 OLED…
Компания ASUS пополнила ассортимент тонких и легких ноутбуков моделью Zenbook S 13 OLED (UX5304), которая…
Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3" с 3050 Ti за вменяемый ценник
Что такое функция «Суперустройство» от Huawei и как она может поднять продуктивность в работе за ноутбукомЧто такое функция «Суперустройство» от Huawei и как она может поднять продуктивность в работе за ноутбуком
Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080
Обзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездкахОбзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездках
Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor