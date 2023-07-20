Ноутбук MSI Titan GP68 HX 13V оценен в $2230

Компания MSI пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Titan GP68 HX 13V, которая станет доступна для покупки в Китае уже 28 июля по цене в 2230 долларов. Новинку оснастили 24-ядерным процессором Intel Core i9-13950HX, дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4080, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем NVMe PCIe (GEN4x4) вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым экраном с разрешением 2,5K, кадровой частотой 240 Гц и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, системой охлаждения MSI Cooler Boost 5 с двумя вентиляторами и шестью тепловыми трубками, клавиатурой SteelSeries с цветной подсветкой, интерфейсом Thunderbolt 4, разъемами USB-C и HDMI, а также сетевым портом.