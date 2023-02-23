Ноутбук MSI Titan GT77 HX 13V оценен в 5500 евро

В сети появилась таблица с ценами новых ноутбуков MSI на основе чипов Intel Raptor Lake Core тринадцатого поколения и видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 Laptop. Самой дешевой моделью оказалась MSI Thin GF63 12V с графикой GeForce RTX 4050 Laptop и процессором Core i5-12450H – он обойдется в 1200 евро. Самым дорогим ноутбуком стал Titan GT77 HX 13V с GeForce RTX 4080 Laptop и Core i9-13980HX, за который попросят 5500 евро. Речь идет о базовых конфигурациях памяти. Отдельно отметим, что эти цены относятся к Германии, а в других странах они могут оказаться еще выше из-за особенностей налогообложения.

Напомним, что представленный в начале года Titan GT77 оснащается экраном Mini LED с разрешением 4К, кадровой частотой 144 Гц, яркостью 1000 кд/кв.м, поддержкой VESA DisplayHDR 1000 и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, 24-ядерным чипом Intel Core i9-13980HX с тактовой частотой до 5,2 ГГц, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4080 или RTX 4090, четырьмя слотами для памяти SO-DIMM суммарным объемом 128 ГБ и тремя слотами M.2 (один с интерфейсом PCIe Gen 5) до 4 ТБ в сумме.
Ноутбук MSI Titan GT77 HX 13V оценен в 5500 евро…
В сети появилась таблица с ценами новых ноутбуков MSI на основе чипов Intel Raptor Lake Core тринадцатого…
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