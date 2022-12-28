Ноутбук MSI Titan GT77 HX 13V получил 144-Гц экран MiniLED 4K

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Titan GT77 HX 13V, которая первой в мире получила 17,3-дюймовый дисплей MiniLED с разрешением 4К и частотой обновления 144 Гц. Стоит отметить, что модель прошлого поколения оснащается IPS-панелью с разрешением 4К и кадровой частотой 120 Гц. Экран также может похвастаться пиковой яркостью 1000 кд/кв.м., поддержкой DisplayHDR 1000 и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3.

Ноутбук также оснастили процессором Intel Core i9 HX последнего поколения (скорее всего, Core i9-13980HX с тактовой частотой 5,4 ГГц) и видеокартой NVIDIA нового поколения (GeForce RTX 40 Mobile). Подробные характеристики будут раскрыты на выставке CES 2023 в следующем месяце.