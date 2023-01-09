Ноутбук MSI Titan GT77 получил 128 ГБ ОЗУ

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Titan GT77, которая получила дисплей Mini LED с разрешением 4К, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 1000 кд/кв.м, поддержкой VESA DisplayHDR 1000 и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3. Новинка также характеризуется 24-ядерным чипом Intel Core i9-13980HX с тактовой частотой до 5,2 ГГц, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4080 или RTX 4090, четырьмя слотами для памяти SO-DIMM суммарным объемом 128 ГБ и тремя слотами M.2 (один с интерфейсом PCIe Gen 5) до 4 ТБ в сумме. Ноутбук появится в продаже уже 8 февраля по цене в 4300 долларов за вариант с GeForce RTX 4080, 16 ГБ ОЗУ и 2 ТБ SSD, а также 5300 долларов за GeForce RTX 4090, 128 ГБ ОЗУ и SSD на 4 ТБ.

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