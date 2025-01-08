Ноутбук MSI Vector 17 HX AI получил Core Ultra 9 275HX

Компания MSI объявила о выпуске ноутбука Vector 17 HX AI, который основан на 24-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 275HX с максимальной частотой 5,4 ГГц. Новинка также оснащается графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ GDDR7 видеопамяти, RTX 5080 с 16 ГБ GDDR7 и RTX 5090 с 24 ГБ, двумя слотами для твердотельных накопителей PCIe Gen 5 x4 NVMe, 17-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 240 Гц и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, батареей ёмкостью 90 Втч, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7, 24-зонной RGB-клавиатурой, двумя интерфейсами Thunderbolt 5 (DPи Power Delivery 3.1), двумя портами USB-A 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) и одним HDMI 2.1, ридером карт SD, портом Ethernet 2,5 Гбит/с, 3,5-мм аудиогнездом и корпусом толщиной 28,75 мм и массой 3 кг.