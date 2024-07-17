Ноутбук Machcreator Vision L15 оценили в 100 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры «М.Видео» и «Эльдорадо» выпустили в российскую продажу ноутбуки Machcreator Prime X14, X16, Vision L15 и L16, которые работают под управлением операционной системы Windows 11 Pro. Первая модель оснащается 14,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2880:1800 точек, чипом Intel Core i5-12450H, 16 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ. Prime X16 отличается 16-дюймовым экраном и APU AMD Ryzen 5 7535HS. Ноутбуки оценены в 80 и 85 тысяч рублей.

Vision L15 оборудован 15,3-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560:1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц, процессором Intel Ultra 5 125H, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ. Vision L16 получил 16-дюймовый экран с тем же разрешением и чип AMD Ryzen 7 7735HS. Эти модели обойдутся в 100 и 95 тысяч рублей соответственно. Все ноутбуки могут похвастаться металлической крышкой из анодированного алюминия.