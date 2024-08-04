Ноутбук Machenike Creator 15N 2024 на Core i7-13620H оценен в $490

Компания Machenike пополнила ассортимент ноутбуков моделью Creator 15N 2024, которая основана на 10-ядерном 16-поточном чипе Intel Core i7-13620H с тактовой частотой до 4,9 ГГц, 16 или 32 ГБ ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, кадровой частотой 60 Гц и 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB, полноразмерной клавиатурой с подсветкой, поддержкой 100-Вт проводной зарядки, портами HDMI, USB-A и USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников или колонок, а также корпусом толщиной 19,35 мм и массой 1,8 кг. Ноутбук уже доступен для покупки на дебютном китайском рынке по цене в 490, 515 и 570 долларов за конфигурации с 16/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ и 32 ГБ/1 ТБ памяти соответственно.