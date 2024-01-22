Ноутбук Machenike Sugon 16 Air с Core Ultra 5 125H оценен в $700

Компания Machenike пополнила ассортимент ноутбуков моделью Sugon 16 Air, которая основана на чипах Intel Core Ultra 5 и Core Ultra 7. Конфигурация с 14-ядерным Core Ultra 5 125H, 16 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ стоит 700 долларов, а с 16-ядерным Core Ultra 7 155H и тем же объемом памяти – 765 долларов.

Ноутбук также характеризуется 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2,5K, кадровой частотой 120 Гц, соотношением сторон 16:10, 100% охватом цветовой палитры sRGB, яркостью 350 кд/м2 и контрастностью 1200:1, полноразмерной клавиатурой, корпусом толщиной 18 мм и массой 1,9 кг, батареей ёмкостью 75 Втч, поддержкой зарядки мощностью 100 Вт, двумя полнофункциональными портами USB-C со скоростью 40 Гбит/с, двумя разъемами USB-A 3.2 и одним USB 2.0, слотом для карты SD, интерфейсом HDMI 2.1 и 3,5-мм аудиогнездом.
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