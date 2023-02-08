Ноутбук Machenike Sugon 16 Pro с RTX 4090 Laptop появился в продаже

Компания Haier выпустила в китайскую продажу игровой ноутбук Machenike Sugon 16 Pro, который, среди прочего, получил систему водяного охлаждения. Новинку оснастили 24-ядерным чипом Intel Core i9-13900HX, графическими адаптерами GeForce RTX 4080 Laptop или RTX 4090 Laptop, 64 ГБ двухканальной ОЗУ DDR5 4800, твердотельным накопителем вместимостью до 2 ТБ, металлическим корпусом толщиной 28,75 мм, радиатором с рёбрами из чистой меди, семью тепловыми трубками и двумя вентилятора, 16-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:10 и двумя режимами работы (с разрешением 3840:2400 пикселей и 120 Гц или 1920:1200 пикселей и 240 Гц), 100% охватом цветового пространства DCI-P3, временем отклика 3 мс и яркостью 500 кд/м2, RGB-подсветкой, интерфейсами Thunderbolt 4, HDMI и USB-A. Версия с RTX 4080, 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ оценена в 2800 долларов, с 2 ТБ – 2920 долларов, с RTX 4080, 64 ГБ ОЗУ и + 2 ТБ – 3066 долларов, а с RTX 4090, 64 ГБ оперативной памяти и SSD на 2 ТБ – 4275 долларов.

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