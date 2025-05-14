Ноутбук Maibenben S14B на Ryzen 5 6600H вышел в России

Китайская компания Maibenben объявила о выпуске в России ноутбука S14B, который основан на 6-ядерном 12-поточном чипе AMD Ryzen 5 6600H с тактовой частотой от 3,3 ГГц до 4,5 ГГц. Новинку также оснастили 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с расширением до 64 ГБ, твердотельным накопителем PCIe 3.0 вместимостью 512 ГБ, дополнительным слотом M.2 PCIe 4.0, предустановленной операционной системой Linux, 14,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3072:1920 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 400 нит, 100% покрытием цветовой палитры sRGB, батареей ёмкостью 60 Втч, 4-Вт стереодинамики, 1-Мп веб-камерой, двумя микрофонами, интерфейсами DisplayPort 2.0 и HDMI 2.0, портом LAN Ethernet (скорость 1 Гб/с), разъемами USB-A (3.2 Gen 1 и 2.0) и USB-С 3.2 Gen 2 (с поддержкой PD 3.0), а также 3,5-мм гнездом для наушников.