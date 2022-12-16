Ноутбук Maibenben X757 с GeForce RTX 3070 вышел в России

Сетевые источники сообщают о выходе в России игрового ноутбука Maibenben X757, который оснащается производительным 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 5800H и графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 3070 8 ГБ. Новинка также характеризуется 17,3-дюймовым экраном с разрешением 2560:1440 и частотой обновления 165 Гц, 16 ГБ оперативной памяти с возможностью апгрейда до 64 ГБ (два слота для ОЗУ), твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ и 1 ТБ соответственно, одним разъемом M2 PCIe и одним 2,5 SATA, возможностью объединения накопителей в массив RAID 0/1 и батареей ёмкостью 46,74 Втч.

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