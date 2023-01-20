Ноутбук Mechanical Revolution Jiaolong 5 получил Ryzen 7 7735HS

Компания Mechanical Revolution пополнила ассортимент ноутбуков моделью Jiaolong 5, которая станет доступна для покупки в Китае уже 30 января по цене в 720 долларов. Новинку оснастили 8-ядерным 16-поточным чипом AMD Ryzen 7 7735H с тактовой частотой до 4.75 ГГц и TDP 35 Вт, дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 3050 c 2048 ядрами CUDA и 4 ГБ видеопамяти, 16 ГБ ОЗУ стандарта DDR5, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ и 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD и кадровой частотой 144 Гц. Появится ли этот ноутбук в международной продаже, пока не сообщается.