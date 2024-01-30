Ноутбук Mechanical Revolution Wing Loong 15 Pro получит APU AMD R7 8845H

Профильный ресурс IT Home поделился подробностями о китайском игровом ноутбуке Mechanical Revolution Wing Loong 15 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, грядущей новинке приписывают наличие 8-ядерного 16-поточного процессора AMD R7 8845H с тактовой частотой до 5.1 ГГц и производительной графикой Radeon 780M, дискретной видеокарты NVIDIA RTX 4060 Laptop, 15,3-дюймового дисплея с разрешением 2,5K, кадровой частотой 240 Гц, яркостью 500 кд/м2 и 100-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, батареи ёмкостью 80 Втч, комплектного сверхмалого адаптера питания на основе нитрида галлия, шарниров с раскрытием на 180° и разъема USB-C с зарядкой PD. Цена ноутбука будет объявлена позже.

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