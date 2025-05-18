Ноутбук Mechrevo Aurora X 2025 оценили в 1100 долларов

Компания Mechrevo объявила о выпуске игрового ноутбука Aurora X 2025, который основан на чипах Intel Core i7-13700HX или Core i9-14900HX на выбор. Новинка также характеризуется дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 5070, 16 или 32 ГБ ОЗУ, SSD объёмом 1 ТБ, дисплеем с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 300 Гц, 100% покрытием цветового пространства sRGB и максимальной яркостью 500 нит, АКБ ёмкостью 80 Втч, комплектной зарядкой мощностью 250 Вт, системой охлаждения с двумя вентиляторами, клавиатурой с подсветкой, корпусом из авиационного алюминиево-магниевого сплава, портами USB-C 10 Гбит/с, USB-A 5 Гбит/с, 3,5-мм гнездом и RJ45 на правой грани, двумя интерфейсами USB-A 5 Гбит/с справа, а также разъемами USB-C 10 Гбит/с, Mini DP 2.1 и HDMI 2.1 сзади. Ноутбук оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 1100 и 1250 долларов соответственно.

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