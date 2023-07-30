Ноутбук Mechrevo Questyle 16 Pro получил 24-ядерный Core i9-13900HX

Китайский бренд Mechrevo представил 16-дюймовый ноутбук Questyle 16 Pro, который уже доступен для покупки в Китае по цене в 1100 долларов. Новинка характеризуется 24-ядерным 32-поточным процессором Intel Core i9-13900HX с тактовой частотой до 5,4 ГГц, дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 240 Гц и 100% охватом цветовой палитры sRGB, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop с потреблением 140 Вт, клавиатурой с настраиваемой RGB-подсветкой, разъемом HDMI 2.1 и портом USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ и комплектным адаптером питания мощностью 240 Вт.