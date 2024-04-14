Ноутбук Mechrevo Unbounded 14X Ryzen Edition получил APU Ryzen 7 8845HS

Компания Mechrevo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Unbounded 14X Ryzen Edition, которая оценена на домашнем для производителя китайском рынке в 560 долларов. Новинку оснастили восьмиядерным чипом AMD Ryzen 7 8845HS с тактовой частотой до 5,1 ГГц и производительной встроенной графикой Radeon 780M, 24 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 (можно расширить до 32 ГБ), твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2880:1800 пикселей (формат 2,8K), частотой обновления изображения 120 Гц, максимальной яркостью 400 нит и 100% покрытием цветового пространства sRGB, корпусом Unibody 2.0 из анодированного алюминия массой 1,45 кг, батареей ёмкостью 80 Втч, поддержкой 100-Вт зарядки, интерфейсом HDMI 2.1 и полнофункциональным USB-C, портом RJ45, а также разъемами USB-A 3.2 Gen 1 и USB-A 2.0.