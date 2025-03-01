Ноутбук Mechrevo Yaoshi 16 Ultra с Core Ultra 9 275HX готов к выходу

Компания Mechrevo анонсировала релиз флагманского ноутбука Yaoshi 16 Ultra, раскрыв его дизайн и основные параметры. Официальная презентация пройдет 31 марта. Итак, лэптоп оснастят 24-ядерным чипом Intel Core Ultra 9 275HX с тактовой частотой до 5,4 ГГц, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090, 64 ГБ ОЗУ DDR5 SO-DIMM, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 5.0×4 M.2 вместимостью 2 ТБ, системой охлаждения с тепловыми трубками, тремя вентиляторами и системой водяного охлаждения, 16-дюймовым экраном Mini-LED с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 300 Гц, пиковой яркостью 1200 нит, 100-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3 и точностью цветопередачи ΔE<1, цельнометаллическим корпусом с RGB-подсветкой Coastline массой 2,55 кг, батареей ёмкостью 99 Втч, зарядным устройством на 420 Вт, поддержкой 140-Вт зарядки через USB-C, интерфейсами Thunderbolt 4, Mini DP 2.1 и HDMI 2.1, портом RJ45, разъемами USB-C 10 Гбит/с и USB-A (5 Гбит/с), а также 3,5-мм гнездом для наушников.