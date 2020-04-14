Ноутбук Microsoft Surface Book 3 окажется недешевым

2020-04-14, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Microsoft Surface Book 3; [41]
В сети появились подробности о ноутбуке Microsoft Surface Book 3, презентация которого ожидается в этом квартале. Устройство получит отсоединяемую клавиатуру, версии с 13,5- и 15-дюймовыми сенсорными дисплеями, поддержку цифрового пера, модификации с четырехъядерными процессорами Intel Core i5-10210U и Core i7-10510U с одновременной обработкой до восьми потоков инструкций и тактовая частотой от 1,6 до 4,2 ГГц и от 1,8 до 4,9 ГГц соответственно, 8 ГБ, 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти, твердотельные накопители вместимостью 256, 512 ГБ или 1 ТБ. Младшая модель Surface Book 3 с 13,5-дюймовой панелью будет стоить около 1000 евро, а 15-дюймовая версия в максимальной комплектации обойдется в 4000 евро.


Комментарии и отзывы Microsoft Surface Book 3
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