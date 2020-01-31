Ноутбук Microsoft Surface Book 3 получит GPU GeForce GTX 1650

В тестах популярного бенчмарка 3DMark обнаружились сведения о ноутбуке Microsoft Surface Book 3, который еще не был представлен официально. Отмечается, что аппарат оснащается мощным графическим адаптером GeForce GTX 1650 Max-Q, которая позволит запускать все современные игры. Предполагается, что перед нами 13-дюймовая версия, а 15-дюймовый Surface Book 3 может получить уже видеокарту GTX 1660 Ti. Аппаратной основой ноутбука станет новый 10-нанометровый Core i7-1065G7, однако он будет доступен лишь в топовых конфигурациях. Дата официальной презентации Surface Book 3 пока не сообщается.