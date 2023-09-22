Ноутбук Microsoft Surface Laptop Go 3 оценен в $800

Компания Microsoft пополнила ассортимент ноутбуков моделью Surface Laptop Go 3, которая обойдется в 800 долларов за базовую версию с 8 ГБ оперативной памяти. Новинку также оснастили 12,4-дюймовым сенсорным дисплеем PixelSense с соотношением сторон 3:2 и разрешением 1536:1024 точек, корпусом массой 1,13 кг, 10-ядерным 12-поточным процессором Intel Core i5-1235U с тактовой частотой до 4,4 ГГц и графическим адаптером Iris Xe, 8 или 16 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем вместимостью 256 ГБ, интерфейсами USB-A и USB-C, 3,5-мм аудиогнездом, портом Surface Connect, дактилоскопическим сенсором в кнопке питания, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, веб-камерой разрешением 720p со студийным микрофоном и динамиками Omnisonic с поддержкой Dolby Sound.