Ноутбук Microsoft Surface Laptop Go 3 показали на рендерах

Профильное издание WinFuture поделилось качественными изображениями и подробностями о ноутбуке Microsoft Surface Laptop Go 3, официальная презентация которого запланирована на 21 сентября. Итак, устройству приписывают наличие 12,4-дюймового дисплея PixelSense с соотношением сторон 3:2 и разрешением 1536:1024 точек, 10-ядерного 12-поточного процессора Intel Core i5-1235U двенадцатого поколения с тактовой частотой до 4,4 ГГ, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, корпуса массой 1,13 кг, батареи ёмкостью 5403 мАч и нескольких новых расцветок. Ноутбук появится в продаже в следующем месяце по цене от 900 евро.