Ноутбук Microsoft Surface Laptop Go появился в продаже

Компания Microsoft выпустила в продажу недорогой ноутбук Surface Laptop Go, который был представлен две недели назад. Базовая версия оценена в 550 долларов, с 8 ГБ ОЗУ и 128 флеш-памяти – 700 долларов, а с 256 ГБ встроенной памяти – 900 долларов.

Напомним, что ноутбук оснащается 4-ядерным чипом Intel Core i5-1035G1 с частотой до 3,6 ГГц и поддержкой многопоточности, 4 или 8 ГБ оперативной памяти, 64, 128 или 256 памяти eMMC, 12,4-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1536:1024 пикселя, корпусом из поликарбоната с алюминиевой крышкой, толщиной 16 мм, массой 1100 граммов, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, 3,5-мм разъемом для наушников, портами USB-C и USB-A, автономностью до 13 часов, адаптером питания мощностью 39 Вт, а также встроенным в кнопку включения дактилоскопом в двух старших версиях.

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