Ноутбук Microsoft Surface будет стоить от 700 долларов

Недавно мы писали о некоторых характеристиках 12,5-дюймового ноутбука Microsoft Surface, а сегодня в сети появились подробности о его цене. Сообщается, что аппарат получит шесть модификаций, которые будут различаться процессорами, объемом оперативной памяти и твердотельного накопителя. Базовая модель будет стоить 700 долларов, а топовая – 1200 долларов. При этом базовый вариант должен получить 10-нанометровый процессор Intel Core i5-1035G1, 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель ёмкостью 256 ГБ. Официальный дебют ноутбука ожидается в начале октября.

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