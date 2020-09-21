Ноутбук Microsoft Surface получит 10-нм процессор

Сетевые источники поделились подробностями о премиальном ноутбуке Microsoft Surface, который, как предполагается, будет стоить 500-600 долларов. Сетевые источники сообщают о 10-нанометровом процессоре Intel Core i5-1035G1, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, SSD-накопителем ёмкостью 256 ГБ. Предыдущие слухи прочили устройству с кодовым названием Sparti 12,5-дюймовый дисплей, чип Core i5 десятого поколения, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, а также корпус из качественных материалов и высокое качество сборки. Официальная презентация ноутбука ожидается уже 1 октября.