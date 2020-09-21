Ноутбук Microsoft Surface получит 10-нм процессор

Сетевые источники поделились подробностями о премиальном ноутбуке Microsoft Surface, который, как предполагается, будет стоить 500-600 долларов. Сетевые источники сообщают о 10-нанометровом процессоре Intel Core i5-1035G1, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, SSD-накопителем ёмкостью 256 ГБ. Предыдущие слухи прочили устройству с кодовым названием Sparti 12,5-дюймовый дисплей, чип Core i5 десятого поколения, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, а также корпус из качественных материалов и высокое качество сборки. Официальная презентация ноутбука ожидается уже 1 октября.

Комментарии и отзывы Microsoft Surface
Обзоры:
Лучшие игровые ноутбуки до 100 000. DELL G5 15 5590 Лучшие игровые ноутбуки до 100 000. DELL G5 15 5590
Обзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для учебыОбзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для учебы
Обзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMDОбзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMD
Новости:
Рабочая станция Eurocom Sky Z7 построена на базе i9-10900K

В сентябре этого года компания Eurocom выпустит свой новейший мощный ноутбук Sky Z7. Ноутбук будет доступ...
MSI Stealth 15M самый тонкий игровой ноутбук в истории

MSI представила совершенно новый 15,6-дюймовый игровой ноутбук, который, по ее словам, является самым тон...
Ищем идеальную сумку для ноутбука

Выбирая сумки и рюкзаки для н...
Обзор CARCAM HYBRID 2s Signature. Комбо-видеорегистратор с двухканальной съемкойОбзор CARCAM HYBRID 2s Signature. Комбо-видеорегистратор с двухканальной съемкой
Обзор Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94. Зубная щетка с BluetoothОбзор Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94. Зубная щетка с Bluetooth
Лучший моноблок. Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGMЛучший моноблок. Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGM
Обзор TrendVision ST-1. Ультрафиолетовый рециркулятор для дома и офисаОбзор TrendVision ST-1. Ультрафиолетовый рециркулятор для дома и офиса
Обзор Satechi M1 Space Grey Bluetooth. Беспроводная мышка для AppleОбзор Satechi M1 Space Grey Bluetooth. Беспроводная мышка для Apple
Huawei Honor 9A отправился в продажу без...
Huawei Honor 9A отправился в продажу безПроизошла весьма ожидаемая ситуация — смартфон Honor 9A официально ушел в продажу на территории Европы бе...
Первые беспроводные наушники среднего кл...
Первые беспроводные наушники среднего клКомпания Sennheiser анонсировала новую пару настоящих беспроводных наушников CX 400BT. ...
Обзор Artway AV-400 MAX Power. Видеореги...
Обзор Artway AV-400 MAX Power. ВидеорегиОсобенностью тестируемого сегодня видеорегистратора Artway AV-400 MAX Power стала батарейка с емкостью 50...
Подбираем чехол для PocketBook 614 Plus...
Подбираем чехол для PocketBook 614 PlusОчень часто пользователи, купившие электронную читалку, не совсем понимают, как выбирать для нее аксессуа...
Заказываем чехол для Samsung Galaxy A60...
Заказываем чехол для Samsung Galaxy A60В последнее время многие пользователи стали больше внимания обращать на смартфоны среднего класса, так ка...
Huawei Mate 40 последний смартфон на чип...
Huawei Mate 40 последний смартфон на чипПредстоящие флагманские телефоны Huawei Mate40 могут стать последними устройствами компании, работающими ...
Официально: Honor X10 Max получит очень ...
Официально: Honor X10 Max получит очень Недавно Honor объявили о том, что их грядущая новинка Honor X10 Max получит RGBW-дисплей. Сегодня китайск...
Обзор Playme KVANT. Видеорегистратор с м...
Обзор Playme KVANT. Видеорегистратор с мНе так давно компания Playme обновила линейку видеорегистраторов выпуском новой модели KVANT с поддержкой...
Новая технология NVIDIA RTX IO ускорит з...
Новая технология NVIDIA RTX IO ускорит з Компания NVIDIA представила технологию RTX IO, которая создана для повышения скорости загрузки данных с ...
ViewSonic представила два монитора линей...
ViewSonic представила два монитора линейViewSonic представила два монитора линейки VX с высокой частотой обновления экрана. Мониторы VX3268-2KPC-...
Samsung Galaxy S20 FE 5G выйдет в нескол...
Samsung Galaxy S20 FE 5G выйдет в несколПредстоящий Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G, вероятно, будет выпускаться в нескольких цветах. В сети оп...
Обзор Roidmi ZERO Z1. Беспроводной пылес...
Обзор Roidmi ZERO Z1. Беспроводной пылесНе так давно в России стартовали официальные продажи беспроводного пылесоса Roidmi Zero Z1 с функцией «ст...
Обновление базы и прошивки iBOX F5 Laser Signature WiFi со смартфонаОбновление базы и прошивки iBOX F5 Laser Signature WiFi со смартфона
Обзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор IntelОбзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор Intel
Обзор Patriot Memory Viper V530. Игровая мышка начального уровняОбзор Patriot Memory Viper V530. Игровая мышка начального уровня
Обзор iBOX Сompass Dual. Двухканальный видеорегистрартор в виде накладки на салонное зеркалоОбзор iBOX Сompass Dual. Двухканальный видеорегистрартор в виде накладки на салонное зеркало
Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor