Ноутбук Nokia PureBook Pro обойдется в 699 евро

Французская компания OFF Global объявила о выпуске ноутбуков Nokia PureBook Pro, это первый ноутбук в линейке PureBook, разработанный под брендом Nokia.

Пользователям будут доступны модели с 15 и 17-дюймовым экраном с разрешением FHD и яркостью всего 250 нит. Основаны ноутбуки на платформе Intel с процессором Intel Core i3-1220P с 8 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 512 ГБ. Ноутбук выглядит стильно и представлен в синем, темно-сером, красном и серебристом цветах.

Nokia PureBook Pro имеет два порта USB-C 3.2, один порт USB-A 3.2, аудиоразъем и слот для карты microSD.

Стоимость 15-дюймовой модели составляет 699 евро, а 17-дюймовая модель обойдется в 799 евро.
Комментарии и отзывы Nokia PureBook Pro
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