Ноутбук Nokia PureBook Pro обойдется в 699 евро

Пользователям будут доступны модели с 15 и 17-дюймовым экраном с разрешением FHD и яркостью всего 250 нит. Основаны ноутбуки на платформе Intel с процессором Intel Core i3-1220P с 8 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 512 ГБ. Ноутбук выглядит стильно и представлен в синем, темно-сером, красном и серебристом цветах.
Nokia PureBook Pro имеет два порта USB-C 3.2, один порт USB-A 3.2, аудиоразъем и слот для карты microSD.
Стоимость 15-дюймовой модели составляет 699 евро, а 17-дюймовая модель обойдется в 799 евро.