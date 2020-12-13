Ноутбук Nokia PureBook X14 будет стоить $1220

Индийская компания Flipkart раскрыла некоторые параметры ноутбука Nokia PureBook X14, формальный анонс которого состоялся буквально вчера. Итак, цена лэптопа составит 1220 долларов. За эту сумму пользователи получат процессор Core i5 десятого поколения, 8 ГБ оперативной памяти, SSD-накопителем ёмкостью 512 ГБ, 14-дюймовым дисплей разрешением Full HD, корпус и алюминиевого-магниевого слава массой 1,1 кг, толщиной 16,8 мм и боковыми рамками шириной 4,8 мм. Также ноутбук оснастят двумя портами USB 3, одним USB 2.0, одним USB-C, интерфейсами HDMI и RJ45, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0.